Яркие и стильные: Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер на съемках сериала "И просто так..."

Детали сюжета пока что держаться в секторе, но кардинально новые образы актрис интригуют.

В Нью-Йорке стартовала работа над третьим сезоном сериала "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе" и под прицел папарацци попали актрисы Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер.

Съемки проходили в парке и обе актрисы продемонстрировали два образа. Первый лук Кристин состоял из твидовой розовой юбки и черной блузы с рюшами, которую украшал широкий ремень. Дополнили наряд сумка Dior и розовые туфли. Интересным акцентом стали солнцезащитные очки в синей оправе.

Николь же сочетала полосатую цветную блузу с кожаными шортами. Также она дополнила лук туфлями с ремешками и сумкой в виде звезды. На глазах у нее были очки с принтом, а на шее массивное колье.

Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

На втором фото образы знаменитостей кардинально отличались, поскольку они оделись в спортивные наряды. Также с актрисами был бульдог, который по сюжету является псом Шарлотты, которую играет Кристин.

Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

Работа над сериалом стартовала на прошлой неделе и 10 мая актрису Сару Джессику Паркер сфотографировали в ярком образе, который включал мятную блузу и многослойную розовую юбку. В руке у нее была яркая сумка Gucci.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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