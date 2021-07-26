Яркий family look: Екатерина Бужинская с детьми и мужем отдыхает на греческом пляже

Певица одела свою семью в пляжные луки с одинаковым принтом.
Екатерина Бужинская поделилась с фолловерами в Instagram новой порцией снимков с отдыха на греческом острове Тасос. Артистка отдыхает вместе с мужем и детьми — двойняшками Катей и Димой.
Екатерина позаботилась о пляжной одежде для всей семьи. На фото они появились в фиолетово-белом family look.
На певице был сплошной купальник с рюшами и сексуальным декольте, а на ее супруге — шорты.
Дочь была одета в сплошной купальник с рюшами, а сын — в плавки с таким же принтом.
К тому же Бужинская с дочкой украсили свои хвостики платочками в тон пляжной одежды.
Раньше дети артистки появились на снимке в одинаковых костюмах.
Катя продемонстрировала аутфит в легком брючном костюме с флористическим принтом, белой футболке и шляпе. А ее муж Димитар сочетал голубые шорты с рубашкой с флористическим принтом.
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