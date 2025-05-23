Эль Фэннинг / © Associated Press

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Эль Фэннинг решила немного отдохнуть от гламура, поэтому выбрала для фотоколла фильма «Сентиментальная ценность» в Каннах более лаконичный образ. Актриса надела образ от бренда Gucci, который включал прямые классические джинсы и белую футболку, которую она в них заправила.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль отдала дань уважения режиссеру фильма Йоакиму Триеру в футболке с надписью Joachim Trier Summer от Dylan’s T-shirt Club — 11-летнего дизайнера из Лос-Анджелеса, который создает уникальные футболки с рисунками от руки.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Образ Эль также дополнила коричневым ремнем от Gucci и золотыми часами от Cartier.

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Главным украшение ее образа стал шелковый платок на голове.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Он был в цветочный принт и выполнен в голубых и розовых оттенках. Стоимость такого платка 470 евро.

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Также в рамках кинофестиваля актриса вышла на красную дорожку, где продемонстрировала очаровательное платье полностью расшитое пайетками и большими розовыми 3D-цветами от Armani Prive.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

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© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press