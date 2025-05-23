ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
624
Время на прочтение
1 мин

Яркий платок Gucci — лучший аксессуар: Эль Фэннинг вышла на фотоколл в Каннах

Яркий платок — главный модный аксессуар 2025 года и Эль решила это наглядно продемонстрировать.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг решила немного отдохнуть от гламура, поэтому выбрала для фотоколла фильма «Сентиментальная ценность» в Каннах более лаконичный образ. Актриса надела образ от бренда Gucci, который включал прямые классические джинсы и белую футболку, которую она в них заправила.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль отдала дань уважения режиссеру фильма Йоакиму Триеру в футболке с надписью Joachim Trier Summer от Dylan’s T-shirt Club — 11-летнего дизайнера из Лос-Анджелеса, который создает уникальные футболки с рисунками от руки.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Образ Эль также дополнила коричневым ремнем от Gucci и золотыми часами от Cartier.

Главным украшение ее образа стал шелковый платок на голове.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Он был в цветочный принт и выполнен в голубых и розовых оттенках. Стоимость такого платка 470 евро.

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Также в рамках кинофестиваля актриса вышла на красную дорожку, где продемонстрировала очаровательное платье полностью расшитое пайетками и большими розовыми 3D-цветами от Armani Prive.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
624
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie