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- Шоу-бизнес
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Яркий платок Gucci — лучший аксессуар: Эль Фэннинг вышла на фотоколл в Каннах
Яркий платок — главный модный аксессуар 2025 года и Эль решила это наглядно продемонстрировать.
Эль Фэннинг решила немного отдохнуть от гламура, поэтому выбрала для фотоколла фильма «Сентиментальная ценность» в Каннах более лаконичный образ. Актриса надела образ от бренда Gucci, который включал прямые классические джинсы и белую футболку, которую она в них заправила.
Эль отдала дань уважения режиссеру фильма Йоакиму Триеру в футболке с надписью Joachim Trier Summer от Dylan’s T-shirt Club — 11-летнего дизайнера из Лос-Анджелеса, который создает уникальные футболки с рисунками от руки.
Образ Эль также дополнила коричневым ремнем от Gucci и золотыми часами от Cartier.
Главным украшение ее образа стал шелковый платок на голове.
Он был в цветочный принт и выполнен в голубых и розовых оттенках. Стоимость такого платка 470 евро.
Также в рамках кинофестиваля актриса вышла на красную дорожку, где продемонстрировала очаровательное платье полностью расшитое пайетками и большими розовыми 3D-цветами от Armani Prive.
Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке