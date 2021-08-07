Яркий выход: американская певица лаймовым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

28-летняя американская певица, продюсер и актриса точно знает, как привлечь к себе внимание окружающих.

Папарацци встретили на улицах Лос-Анджелеса американскую артистку Tinashe, которая своим ярким образом затмила всех в этот вечер. Красотка подчеркнула стройные ноги кожаным мини-платьем лаймового цвета со шнуровкой спереди. Сверху она надела пальто такого же цвета с меховым воротником и рукавами.

Tinashe / Getty Images

Разбавила аутфит Тинаши маленькой розовой сумочкой. На ногах у нее были серебристые босоножки на шпильках. Укладка, макияж с акцентом на пышных ресницах и золотая цепочка на шее завершили эффектный лук знаменитости.

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