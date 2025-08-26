Ярко, гламурно и очень эффектно: Тейлор Свифт показала кадры в стиле шоу-танцовщицы

Тейлор Свифт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Ее новая работа получила название The Life of a Showgirl, выйдет 3 октября и в него войдет 12 треков.

В преддверии выхода пластинки она опубликовала серию фотографий, которые все стали альтернативными обложками альбома. На снимках Тейлор позировала в образах танцовщицы из Лас-Вегаса.

В ее образах присутствовали украшения от известного бренда Lorraine Schwartz Jewelry, а также другие известные бренды и уникальные ансамбли с перьями. Предлагаем рассмотреть некоторые из них подробней.

Тейлор позирует в гламурном платье Area из коллекции от-кутюр весна-лето 2022. У платья тонкие бретельки и оно украшено стразами. Также она носит украшения с бриллиантами от Stephanie Gottlieb и Zydo.

Это, вероятно, основная обложка альбома и именно ее она проккоментировала.

«Это конец моей ночи. Поэтому, когда я в туре, у меня каждый день один и тот же… И мой день заканчивается в ванной, а не обычно в ослепительном платье», — сказала она в подкасте.

На этом фото Свифт позирует в головном уборе от Bob Mackie — это винтажная вещь. Боб Маки — американский модельер и художник по костюмам, обладатель девяти премий «Эмми» и премии «Тони», а также номинант на три премии «Оскар», который создавал костюмы для многих артистов и шоу в Лас-Вегасе.

Красный эффектный наряд звезды, а также перчатки от The Blonds. Также на ней обувь от Alexandre Vauthier и украшения с рубинами Etho Maria.

Тейлор носиля на съемке еще один винтажный наряд от Bob Mackie — комплект с бюстье и трусами. Ее украшения от Lorraine Schwartz.

На этом фото Свифт блистала в луке от The Blonds из коллекции осень-зима 2025, знаменитой обуви от Rene Caovilla с пружинами и роскошных украшениях от Lorraine Schwartz.

Недавно также костюмы от Bob Mackie произвели фуррор в фильме «Последняя танцовщица», где снялась Памела Андерсон.