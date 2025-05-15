Ярко и гламурно: Ева Лонгория посетила мероприятие в расшитом разноцветным бисером платье

Ева Лонгория / © Getty Images

Реклама

Ева Лонгория посетила 78-й Каннский кинофестиваль и помимо выходов на красную дорожку этого легендарного мероприятия также посещает другие связанные с ним события.

14 мая актриса позировала фотографам в Каннах на ужине организованном брендом L’Oreal Paris, который был посвящен женщинам в кино. Ева носила гламурное длинное платье-бюстье с глубоким декольте. Ее наряд был от бренда Zuhair Murad и полностью расшит в оригинальные узоры бисером, камнями и пайетками которые напоминали витраж.

Ева Лонгория / © Getty Images

Свой гламурный образ для светского ужина актриса дополнила украшениями с сапфирами и бриллиантами, ярким макияжем, а также прической.

Реклама

Затем суперзвезда продемонстрировала на красной дорожке изумрудный наряд от Elie Saab из коллекции осень-зима 2024, а также украшения Chopard. В таком наряде она пришла посмотреть восьмую часть легендарной франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Ева Лонгория / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press