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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ярко и гламурно: Ева Лонгория посетила мероприятие в расшитом разноцветным бисером платье

Платье подчеркивало красивую фигуру актрисы.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория посетила 78-й Каннский кинофестиваль и помимо выходов на красную дорожку этого легендарного мероприятия также посещает другие связанные с ним события.

14 мая актриса позировала фотографам в Каннах на ужине организованном брендом L’Oreal Paris, который был посвящен женщинам в кино. Ева носила гламурное длинное платье-бюстье с глубоким декольте. Ее наряд был от бренда Zuhair Murad и полностью расшит в оригинальные узоры бисером, камнями и пайетками которые напоминали витраж.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Свой гламурный образ для светского ужина актриса дополнила украшениями с сапфирами и бриллиантами, ярким макияжем, а также прической.

Затем суперзвезда продемонстрировала на красной дорожке изумрудный наряд от Elie Saab из коллекции осень-зима 2024, а также украшения Chopard. В таком наряде она пришла посмотреть восьмую часть легендарной франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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