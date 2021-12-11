В неоново-розовом брючном костюме: Зендея очаровала красивым образом

Актриса выбрала наряд из коллекции весна-лето 2022.

Зендея и Том Холланд продолжают появляться на различных мероприятиях ради пиара новой части "Человека паука", где сыграли главные роли. В пятницу, 10 декабря, актеры появились в студии SiriusXM - где дали радиоинтервью.

25-летняя актриса Зендея выбрала неоново-розовый шерстяной брючный костюм Alexander McQueen с двубортным жакетом, черные туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. Волосы девушка просто выровняла, а на лице у нее был макияж с черными стрелками и накладными ресницами, который смотрелся роскошно.

Зендея / Getty Images

Том надел черные брюки, ботинки и рубашку в принт polka-dot. Также с ними был еще один коллега - актер Джейкоб Баталон.

Зендея / Getty Images

Напомним, что Зендея и Том якобы встречаются, но официально они свой роман не подтвердили. Многие поклонники думают, что пара "играет" любовь ради продвижения фильма.

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