В неоново-розовом брючном костюме: Зендея очаровала красивым образом

Актриса выбрала наряд из коллекции весна-лето 2022.
Зендея и Том Холланд продолжают появляться на различных мероприятиях ради пиара новой части "Человека паука", где сыграли главные роли. В пятницу, 10 декабря, актеры появились в студии SiriusXM - где дали радиоинтервью.
25-летняя актриса Зендея выбрала неоново-розовый шерстяной брючный костюм Alexander McQueen с двубортным жакетом, черные туфли-лодочки и крупные серьги-кольца. Волосы девушка просто выровняла, а на лице у нее был макияж с черными стрелками и накладными ресницами, который смотрелся роскошно.
Том надел черные брюки, ботинки и рубашку в принт polka-dot. Также с ними был еще один коллега - актер Джейкоб Баталон.
Напомним, что Зендея и Том якобы встречаются, но официально они свой роман не подтвердили. Многие поклонники думают, что пара "играет" любовь ради продвижения фильма.
Читайте также:
- В платье с золотым позвоночником: Зендея произвела фурор винтажным нарядом от Roberto Cavalli
- Новое совместное появление: Зендея и Том Холланд произвели фурор на фотоколле "Человека-паука"
- В бюстгальтере-бандо и юбке с драпировкой: Зендея в наряде от Vera Wang на красной дорожке
- Пайетки, шлейф и голая спина: Зендея надела на премьеру фильма платье необычного фасона
- В платье с эффектом беременности: Зендея удивила образом на красной дорожке