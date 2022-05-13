"Язык имеет значение": Екатерина Бужинская отказалась выступать на концерте, где будет звучать русский

В то же время певица организовала другой благотворительный концерт, в котором будут петь только на украинском.

Екатерина Бужинская должна была принять участие в благотворительном концерте в Болгарии, чтобы собрать средства на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Но, когда певица узнала, что на концерте некоторые артисты будут петь на русском, она отказалась выступать на мероприятии, где будет звучать язык оккупантов.

В Instagram артистка опубликовала пост, в котором рассказала об этой ситуации и своей позиции.

"Не говорите со мной на русском, ребята. Тот, кто изнасиловал и убил мою дочь, тоже ею говорил", — сказала пожилая женщина в Буче. Об этом свидетельствуют волонтеры, которые ездили к ней с помощью.

Вот почему речь имеет значение. Для кого-то это слишком личная травма, убившее родных оружие и унесшее самое дорогое.

Я в Болгарии долгое время. И первое, что я сделала, я выучила болгарский язык. Мне очень хотелось больше понимать народ, с которым я сейчас живу и донести правду о том, что сейчас происходит в Украине. Я пою на украинском, болгарском языках.

И меня удивляет, что через 30 лет некоторые болгары не отличают украинцев от россиян. В Болгарии этим "руснаци" называют всех, кто из постсоветских стран. И пора положить этому конец", — написала Екатерина.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Звезда отметила, что сейчас в тренде говорить об Украине, но она просит уважать нашу страну, а не просто пиариться на ней.

Бужинская попросила организаторов исправить ситуацию и убрать из концертной программы русскоязычные песни. Но ни организаторы, ни сам певец Васко Младенов, исполняющий российские композиции, не отреагировали. Катерина и другие участники — Татьяна Доканина, Татьяна Гуцал, Оксана Терещенко, Светлана Мирвода, Ксанти и танцевальные коллективы из Украины — отказались от участия в этом концерте.

"У меня отдельный вопрос к болгарскому певцу (Васко Младенов, — прим. ред)! Неужели у Вас в репертуаре нет песен на болгарском, что вы поете на русском? Неужели Вы сами себя так сильно не уважаете? Или это такая провокация? И к организаторам — зачем? Неужели у вас не вызывает когнитивного диссонанса то, что вы делаете благотворительный концерт для помощи детям Украины, пострадавшим от оккупанта, языком оккупанта?" – спрашивает певица.

К посту Бужинска добавила фотографию детей и матери, которых искалечили русские военные.

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"Объясните им, почему вы поете на языке тех, кто их искалечил", — написала звезда.

Артистка также отметила важность украинского языка в борьбе за свободу, территориальную целостность и независимость страны.

"Для Украины как унитарного государства очень важна идентичность, которую формирует украинский язык. Поэтому Кремль понимает его ценность.

Нам просто нужно сделать то, что не удавалось за 30 лет независимости – объединиться вокруг своего языка, своей культуры, своей истории! Только тогда это будет означать нашу полную независимость.

Потому что каждое терпение русского в Украине всегда заканчивалось геноцидом украинцев.

Наш язык – это наше мощное оружие в войне за независимость и сохранение нас как нации", — подытожила Екатерина.

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

15 мая Бужинская организует с украинской делегацией свой благотворительный концерт, на котором будет звучать только украинский язык.

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