Юная и изящная: как выглядела 18-летняя Элизабет Тейлор во время своего первого медового месяца

Актриса Элизабет Тейлор была замужем семь раз и впервые пошла под венец в 18 лет.

В этот день, 4 августа 1950 года, Элизабет была запечатлена папарацци во время медового месяца в Италии с ее первым мужем Конрадом (Никки) Хилтон-младшим - наследником гостиничной империи Hilton. В тот день супругов запечатлели по пути в Колизей в Риме. На Элизабет был легкий белый сарафан на тонких бретельках и с объемной юбкой, а тонкую талию актрисы подчеркивал пояс с гороховым принтом.

Изящный аутфит звезда дополнила тонким жемчужным ожерельем на шее, серьгами из жемчуга и белой сумкой, которая висела на тонком ремешке на плече. Обута Тейлор была в белые туфли на высоких каблуках.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон / Associated Press

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В то время Элизабет как раз только-только стала знаменитой. А ее мужу, который привык и сам блистать в лучах софитов, не нравилось такое внимание прессы к его жене. Он начал выпивать, а потом и избивать жену. В одной из таких сцен Тейлор потеряла первого ребенка, которого носила под сердцем. Элизабет пыталась развестись, но ее мать, которая одобряла Конрада как успешного и богатого мужчину, не позволяла дочери это сделать. Брак этой пары продлился меньше года. Они развелись 1 февраля 1952 года, а уже 21 февраля 1952 года Элизабет вышла замуж во второй раз за актера Майкла Уайлдинга. Тейлор пришлось побороться за внимание мужчины с Марлен Дитрих, одержав победу в этом соперничестве Элизабет сама купила кольца и сделала мужчине предложение. Брак оказался удачным, в нем родилось двое детей. А через пять лет Элизабет ушла от Майкла, потому что в тихом и спокойном браке ей не хватало мужской инициативы.

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Украшения Элизабет Тейлор (22 фото)

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