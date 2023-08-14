Юная красавица: дочь Бейонсе - Блю Айви Картер - вышла с мамой на сцену и зажигательно станцевала

11-летняя дочь певицы Бейонсе и Jay-Z путешествует сейчас с мамой по миру, пока та дает концерты в рамках своего грандиозного тура Renaissance World Tour.

Девочка безумно похожа на свою знаменитую маму и также умело и талантливо танцует. Вероятно Блю Айви решила поддержать Бейонсе и узнать, как это быть на столь огромной сцене, поскольку во время некоторых выступлений, выходит в качестве подтанцовки.

Девочку и ее маму сфотографировали вместе на стадионе Mercedes-Benz 11 августа 2023 в Атланте, штат Джорджия, где певица давала очередной концерт. Они были одеты в похожие наряда, но если на Бейонсе были сексуаотные штаны-чапы и топ, то юная Блю Айви надела штаны с карманами и водолазку.

Бейонсе и Блю Айви Картер / Фото: Getty Images

И у мамы, и у дочери вещи были усыпаны стразами, а их авторство принадлежит бренду самой Бейонсе Ivy Park. Также Блю заплела волосы в афро-косички, собрав в хвост, сделала красивый макияж и надела золотые серьги.

Бейонсе и Блю Айви Картер / Фото: Getty Images

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