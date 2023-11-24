Юная красавица: дочь Миллы Йовович, которая невероятно на нее похожа, появилась в компании отца

Молодая актриса проводит сейчас время в столице Японии.

Начинающая американская актриса - 16-летняя Эвер Андерсон - дочь голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович - попала под прицел папарацци в Токио, после мероприятия. Девушку заметили на улице с ее отцом режиссером Полом Андерсоном.

На Эвер было черное мини-платье с американской проймой, которое спереди украшал милый бархатный бант. Наряд она дополнила черным пальто, туфлями с тиснением и коричневыми высокими носками.

Также в руке актриса держала небольшую сумку-хобо, волосы собрала в мальвинку, а на лице у нее был макияж с яркой помадой.

Эвер Андерсон с отцом / Фото: Getty Images

Отец Эвер тоже оделся в полностью черный аутфит. Перед камерами они позировали обнявшись и улыбаясь.

Эвер Андерсон с отцом / Фото: Getty Images

Отметим, что Эвер очень похожа на свою знаменитую маму и пошла по ее следам - недавно с ее участием вышл фильм "Питер Пэн и Венди", где она сыграла главную роль.

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