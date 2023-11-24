Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Юная красавица: дочь Миллы Йовович, которая невероятно на нее похожа, появилась в компании отца

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
914
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Юная красавица: дочь Миллы Йовович, которая невероятно на нее похожа, появилась в компании отца

Эвер Андерсон с отцом / Фото: Getty Images

Молодая актриса проводит сейчас время в столице Японии.

Начинающая американская актриса - 16-летняя Эвер Андерсон - дочь голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович - попала под прицел папарацци в Токио, после мероприятия. Девушку заметили на улице с ее отцом режиссером Полом Андерсоном.

На Эвер было черное мини-платье с американской проймой, которое спереди украшал милый бархатный бант. Наряд она дополнила черным пальто, туфлями с тиснением и коричневыми высокими носками.

Также в руке актриса держала небольшую сумку-хобо, волосы собрала в мальвинку, а на лице у нее был макияж с яркой помадой.

Эвер Андерсон с отцом / © Getty Images
Эвер Андерсон с отцом / Фото: Getty Images

Отец Эвер тоже оделся в полностью черный аутфит. Перед камерами они позировали обнявшись и улыбаясь.

Эвер Андерсон с отцом / © Getty Images
Эвер Андерсон с отцом / Фото: Getty Images

Отметим, что Эвер очень похожа на свою знаменитую маму и пошла по ее следам - недавно с ее участием вышл фильм "Питер Пэн и Венди", где она сыграла главную роль.

Читайте также:

История голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович

История голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
914
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация