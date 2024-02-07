Юная модница: 12-летняя дочь Бейонсе появилась на публике в платье от Vivienne Westwood

Образ девушки был милым и романтичным, но вызвал некоторые споры в Сети.

12-летняя Блю Айви Картер - дочь Бейонсе и Джей-Зи - вышла на сцену во время церемонии "Грэмми" 2024, которая прошла в Лос-Анджелесе. Девочка сопровождала отца, когда ему вручили премию премию Dr. Dre Global Impact Award.

Джей-Зи и Блю Айви Картер / Фото: Associated Press

Но несмотря на то, что премию получил отец Блу Айви, все внимание было приковано только к ней. Девочка была одета в миди-платье от британского бренда Vivienne Westwood с открытыми плечами, лифом с корсетом и пышной юбкой в драпировкой.

Дополнила наряд юная модница ботильонами на квадратных каблуках от Larroudé, а также клатчем в руке.

Джей-Зи и Блю Айви Картер / Фото: Associated Press

На лице у Блу Айви был макияж с блестящими тенями, а волосы она заплела в мелкие косички и сделала длинный французский маникюр.

Джей-Зи и Блю Айви Картер / Фото: Associated Press

Фотографии наряда Блю Айви, в котором она была на церемонии, начали распространяться в Интернете, особенно среди фанатских аккаунтов, посвященных молодой девушке, что побудило некоторых людей назвать ее стиль слишком "зрелым", чтобы ее можно было носить 12-летней девочке, сообщает VT.

Один пользователь написал, сообщает In Touch: "Обычно я не комментирую подобные вещи, но это 12-летний РЕБЕНОК. Ребенку не обязательно выглядеть взрослым с накладными ногтями и декольте. Пусть дети остаются детьми".

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