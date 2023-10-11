Юная модница: рассматриваем новые образы единственной дочери Дэвида и Виктории Бэкхем

В Париже она была в центре внимания и не отходила от отца.

Во время Недели моды в Париже Виктория Бэкхем презентовала публике новую коллекцию весна-лето 2024. Поддержать дизайнера во Франции прибыла вся ее семья - муж Дэвид и четверо их детей.

Одной из самых ярких и стильных со всего семейства была 12-летняя Харпер Севен - единственная дочь Бэкхемов.

Вначале юную модницу заметили, когда она в компании отца и братьев выходила с отеля. На девочке было длинное белое платье на тонких бретельках, в руке сумка от бренда ее матери, а на ногах - мюли от Prada.

Волосы Харпер собрала в низкий хвост, шею украсила цепочками с несколькими кулонами один из которых был от бренда Van Cleef & Arpels.

Харпер Севен и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

На следующий день она опять была в компании знаменитого отца. Надела в этот раз она более простой и повседневный лук - светлые штаны с натуральной ткани и серый трикотажный свитер. Обута девочка была в кроссовки, а волосы распустила. На шее у нее красовался все тот же кулон от Van Cleef & Arpels, а в ушах были серьги из жемчуга.

Харпер Севен и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Через некоторое время юная Бэкхем появилась в похожем платье, но розового цвета на презентации документального сериала о своем отце. Но в этот раз мероприятие проходило уже в Лондоне.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: Associated Press

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