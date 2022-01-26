Юная певица Vlada K мечтает представлять Украину на Детском Евровидении

Vlada K в свои 10 лет достигла очень многого. Она умело сочетает карьеру певицы с учебой в школе и имеет свою авторскую программу на телевидении. Также в ее творчестве уже более 10 песен и она мечтает представить Украину на песенном конкурсе детском "Евровидение".

"Мне было бы очень интересно поучаствовать в детском конкурсе "Евровидение". Достойно представить Украину за границей. Ведь для меня как для певицы важно показать свое творчество и себя на целую Европу, это очень важный шаг для меня", - делится с нами 10-летняя Влада

У девочки, как и у многих детей ее возраста есть мечты и желания.

"Конечно, у меня есть мечта, я хочу крошечную собачку и надеюсь, что родители мне ее скоро подарят", – добавила Vlada.

Сейчас Vlada успевает практически все. От прогулок с друзьями, до учебы в школе и активной гастрольной жизни. Из всего она также занимается вокалом, участвует в съемках клипов и авторской программы. Поскольку юная артистка родом из Ивано-Франковска, а весь шоу бизнес сосредоточен в Киеве, поэтому когда придет время, она планирует перебраться в столицу.

Сейчас Vlada успевает практически все. От прогулок с друзьями, до учебы в школе и активной гастрольной жизни. Из всего она также занимается вокалом, участвует в съемках клипов и авторской программы. Поскольку юная артистка родом из Ивано-Франковска, а весь шоу бизнес сосредоточен в Киеве, поэтому когда придет время, она планирует перебраться в столицу.

"Я очень люблю свой родной город, у меня здесь много друзей, моя любимая школа, но я прекрасно понимаю, что для развития своего творчества мне нужно переехать в будущем в Киев", – рассказывает певица.