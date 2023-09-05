Ювелирный повтор: две знаменитости надели одинаковые драгоценности на Венецианский кинофестиваль

Женщины даже наряды подобрали к своим украшениям в похожем цвете.

Модные повторы на красных дорожках светских мероприятий случаются довольно часто, однако, ювелирные украшения повторяются крайне редко, поскольку многие из них предоставляются ювелирными брендами конкретно для каждой звезды. Часто изделия, который мы видим на красных дорожках, приносят звездам в отельные номера непосредственно перед их выходом на публику, а до того они находятся в сейфах под наблюдением охраны.

Однако в этом году во время 80-го Венецианского кинофестиваля случился ювелирный повтор - две знаменитости появились на этом мероприятии в одинаковых драгоценностях от итальянского бренда Damiani.

Бразильская супермодель Адриана Лима и итальянская актриса Свева Альвити надели набор Damiani Mimosa High Jewelry, изготовленные из розового золота, розовых сапфиров, рубинов и впечатляющих больших кораллов.

Набор Адриана сочетала с длинным платье с бретелькой-халтером от бренда PINKO.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

А вот Свева отдала предпочтение светлому свободному платью с длинными рукавами и очень глубоким декольте.

Свева Альвити / Фото: Getty Images

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