Южноафриканская певица в платье-комбинации с камнями и перьями получила музыкальную премию

Tyla / © Associated Press

Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, которая известна под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Она получила награду в номинации «Лучшее выступление африканской музыки» за песню PUSH 2 START.

Tyla / © Associated Press

На красной дорожке она предстала в бежевом платье-комбинации с тонкими завязками-халтером и круглым вырезом от бренда Dsquared2. Наряд был украшен камнями и бисером, а также имел эффектный шлейф из перьев.

Tyla / © Associated Press

Аутфит Tyla дополнила бежевыми лакированными мюлями на шпильках Paris Texas. Она накрутила локоны и собрала их в высокий хвост, уложив на одну сторону волнистую прядь, сделала нежный макияж, молочный маникюр с декором и золотистый педикюр.

Tyla / © Associated Press

В ушах у звезды были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — бриллиантовое ожерелье, на руках — кольца с бриллиантами и золотой браслет, а на ноге — золотой браслет.