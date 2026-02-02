- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
224
1 мин
Южноафриканская певица в платье-комбинации с камнями и перьями получила музыкальную премию
Tyla в эффектном образе сияла перед фотографами на ивенте.
Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, которая известна под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Она получила награду в номинации «Лучшее выступление африканской музыки» за песню PUSH 2 START.
На красной дорожке она предстала в бежевом платье-комбинации с тонкими завязками-халтером и круглым вырезом от бренда Dsquared2. Наряд был украшен камнями и бисером, а также имел эффектный шлейф из перьев.
Аутфит Tyla дополнила бежевыми лакированными мюлями на шпильках Paris Texas. Она накрутила локоны и собрала их в высокий хвост, уложив на одну сторону волнистую прядь, сделала нежный макияж, молочный маникюр с декором и золотистый педикюр.
В ушах у звезды были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — бриллиантовое ожерелье, на руках — кольца с бриллиантами и золотой браслет, а на ноге — золотой браслет.