С сумкой-шаром и в платье с жемчугом: Лорен Санчес продемонстрировала гламурный образ

Лорен Санчес

Реклама

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram Stories фото своего гламурного лука, в котором она собралась на вечеринку.

На женщине было бежевое вязаное платье, расшитое жемчугом, с пикантным декольте и без рукавов. Аутфит Лорен дополнила интересной сумкой-шаром со звездами со стразами и ручкой-цепочкой. Она сделала объемную прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.

Лорен Санчес

«Готова праздновать», — подписала она снимок.

Реклама

Напомним, Лорен Санчес поздравила Кэти Перри с днем рождения и показала их совместные фотографии.