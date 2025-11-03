ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
148
1 мин

С сумкой-шаром и в платье с жемчугом: Лорен Санчес продемонстрировала гламурный образ

55-летняя жена миллиардера в красивом платье собралась что-то праздновать.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram Stories фото своего гламурного лука, в котором она собралась на вечеринку.

На женщине было бежевое вязаное платье, расшитое жемчугом, с пикантным декольте и без рукавов. Аутфит Лорен дополнила интересной сумкой-шаром со звездами со стразами и ручкой-цепочкой. Она сделала объемную прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.

Лорен Санчес

«Готова праздновать», — подписала она снимок.

Напомним, Лорен Санчес поздравила Кэти Перри с днем рождения и показала их совместные фотографии.

