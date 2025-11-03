- Дата публикации
С сумкой-шаром и в платье с жемчугом: Лорен Санчес продемонстрировала гламурный образ
55-летняя жена миллиардера в красивом платье собралась что-то праздновать.
Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram Stories фото своего гламурного лука, в котором она собралась на вечеринку.
На женщине было бежевое вязаное платье, расшитое жемчугом, с пикантным декольте и без рукавов. Аутфит Лорен дополнила интересной сумкой-шаром со звездами со стразами и ручкой-цепочкой. Она сделала объемную прическу с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.
«Готова праздновать», — подписала она снимок.
