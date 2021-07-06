С сумкой в форме волчка и в платье с бахромой: красивая Белла Хадид пришла на вечеринку Louis Vuitton

С сумкой в форме волчка и в платье с бахромой: красивая Белла Хадид пришла на вечеринку Louis Vuitton

Знаменитость продолжает посещать светские мероприятия во Франции.

Супермодель Белла Хадид посетила светский ужин, посвященный открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum в Fondation Louis Vuitton, который проходил в Париже.

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На мероприятии она появилась в красивом вечернем платье черно-синего цвета, которое было полностью расшито крупными пайетками, а тонкий шифон на его подоле был в виде бахромы. На груди у платья завязывался черный шифоновый бант.

Свой образе Белла дополнила маленькой черной сумкой в виде волчка на длинной ручке и черными сапогами на платформе. Волосы модели были распущены и уложены в небрежные волны, а на лице она сделала очень легкий дневной макияж.

Белла Хадид / Getty Images

Также светскую вечеринку посетили и другие звезды, среди которых были замечены актриса Диана Крюгер и возлюбленные Кэти Перри с Орландо Блумом.

Диана Крюгер / Getty Images

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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