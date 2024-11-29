За 35 тысяч долларов: нагрудник Иссея Мияке будет продан на аукционе Sotheby's

Культовое пластиковое бюстье созданное модельером Иссеей Мияке, которое он презентовал в своей коллекции осень-зима 1980-1981 годов, будет продано с аукциона 17 декабря. Нагрудник являлся финальным образом коллекции.

Этот акриловый нагрудник, повторял изгибы женской груди и имел небольшую баску внизу.

Он был новаторским произведением искусства на тот момент, Мияке отлил его по изгибам реальной человеческой фигуры. После своего появление на подиуме вещь побудила индустрию моды исследовать формы и границы в своих нарядах.

Нагрудник изготовлен из формованного акрила, а задняя часть имеет флокирование, чтобы сделать его удобным для владельца. Также он невероятно блестел. Этого эффекта он добился с помощью автомобильной краски.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

В 80-х Мияке производил нагрудники в нескольких цветах, заставляя поклонников хотеть собрать их все. Этот дизайн носили многие известные личности, также он хранится в коллекциях многих крупных музеев, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Issey Miyake 1980 / Фото: Getty Images

По данным сайта Sotheby's, ожидается, что начальная цена торгов составит 26 000 долларов США, а максимальная достигнет 35 000 долларов.

Фото: Sotheby’s

Эксперт Люси Бишоп из Sotheby’s, в коротком ролике оценивает изделие в 50 000 долларов о обьясняет почему.

"Создав эту носимую скульптуру, он объединил мир искусства, создав произведение, востребованное как коллекционерами моды, так и коллекционерами современного искусства", - говорит она.

Читайте также: