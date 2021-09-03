За естественность: Лили-Роуз Депп сверкнула небритой подмышкой

24-летняя Лили-Роуз Депп была запечатлена папарацци в Вест-Виллидж во время прогулки.

Франко-американская модель и актриса попала под прицел фотографов в обычный день, когда прогуливалась по Нью-Йорку. Одета девушка была в белый топ без рукавов, надев его без бюстгальтера под низом и черную мини-юбку, образ дополнила кожаными шльопанцами на пробковой подошве.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

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На плече у Лили была небольшая бордовая сумка, а также вместительная синяя сумка-шопер. Актриса также надела прямоугольные солнцезащитные очки и распустила волосы, имея при этом максимально естественный вид.

Кстати, про естественность… дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа предпочитает иногда не брить подмышки и без стеснения продемонстрировала это на камеру. Возможно, Лили просто забыла это сделать и ненароком подняла руку, не придавая значения тому, что ее фотографировали.

Лили-Роуз Депп / Getty Images

Впрочем, есть среди знаменитостей и те, кто намеренно не делает депиляций. Поп-королева Мадонна не раз сверкала небритыми подмышками, это же делала и ее дочь Лурдес. Кадры певица публиковала в Instagram.

А актриса Белла Торн даже на премьеру фильма, в котором сыграла главную роль, приходила с небритыми подмышками. Возможно, девушка тоже забыла или не успела побрить, а возможно, она, как и Мадонна с дочкой Лурдес, поддерживает движение #freeyurpits (освободи свои подмышки).

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