За руку с бойфрендом: Алессандру Амбросио запечатлели на прогулке в Лос-Анджелесе

Пара неспешно прогуливалась по городу, держась за руки, когда их сфотографировали репортеры. Бак - австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров, модель рассекретила их отношения еще в декабре 2024 года, а впервые их заметили вместе во время их отдыха на Гавайях в ноябре того же года.

На снимках папарацци экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret была одета в белый топ, вязаный кардиган, джинсы клеш и белые кеды. У нее на шее был черный платок, а на лице - солнцезащитные очки. Модель распустила волосы, была, похоже, без макияжа, а в руке держала небольшую кожаную сумку.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / Фото: Getty Images

Бак был одет в изумрудный лонгслив, под которым виднелась белая футболка, черные узкие джинсы, а обут в песочные кеды. Мужчина также был в очках, у него на плече висела черная сумка-шоппер, а на пальцах и на запястьях - множество разных украшений.

Напомним, недавно мы показывали, как Алессандра появилась на показе бренда Balenciaga в очень экстравагантном образе.

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