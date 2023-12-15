За руку с бойфрендом: Кайю Гербер запечатлели папарацци по пути в бар

В один и тот же день Кайю Гербер папарацци сфотографировали дважды в Нью-Йорке.

22-летняя дочь Синди Кроуфорд и Ренди Гербера была запечатлена во время прогулки по Нью-Йорку. На девушке была графитовая толстовка с капюшоном, широкие джинсы и длинный бежевый плащ. Кайя обула белые кроссовки и взяла с собой сумку-шопер. На голове у модели были большие наушники.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

В этот же вечер Кают сфотографировали с ее бойфрендом – 32-летним Остином Батлером, когда они отправлялись в Polo Bar в Нью-Йорке. В этот раз Кайя надела черное платье и сверху синее пальто, распустила каштановые волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув немного губы и ресницы. На плече у девушки была небольшая сумка. Ее парень был в черных брюках и куртке, а также надел бейсболку, который прикрыл лицо от камер.

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Getty Images

Напомним, в этот же вечер и в этот же бар сходили Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни.

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