За руку с бойфрендом: певица Шер сходила на показ Balmain в Париже

Певица Шер вместе со своим бойфрендом Александром Эдвардсом посетили показ Balmain на Парижской неделе моды.
77-летняя Шер и 37-летний музыкальный продюсер, экс-муж Эмбер Роуз, вместе давно и периодически появляются в светском обществе.
Парижскую неделю моды в столице Франции пара не пропустила. Шер была в черно-белом аутфите – белом плаще с черным декором и широких брюках. Звезда распустила длинные волосы, сделала макияж глаз в теплых оттенках и подчеркнула губы блеском. У певицы был маникюр на длинных наращенных ногтях, а на пальце сверкало кольцо с камнем.
Ее возлюбленный был одет в черный костюм, белую рубашку и не снимали черные солнцезащитные очки. Они сидели, держась за руки, когда их снимали фотографы.
Также шоу Balmain в Париже посетила девушка Ромео Бекхэма – Миа Риган.
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