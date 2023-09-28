За руку с бойфрендом: певица Шер сходила на показ Balmain в Париже

77-летняя Шер и 37-летний музыкальный продюсер, экс-муж Эмбер Роуз, вместе давно и периодически появляются в светском обществе.

Шер и Александр Эдвардс / Фото: Associated Press

Парижскую неделю моды в столице Франции пара не пропустила. Шер была в черно-белом аутфите – белом плаще с черным декором и широких брюках. Звезда распустила длинные волосы, сделала макияж глаз в теплых оттенках и подчеркнула губы блеском. У певицы был маникюр на длинных наращенных ногтях, а на пальце сверкало кольцо с камнем.

Шер / Фото: Associated Press

Ее возлюбленный был одет в черный костюм, белую рубашку и не снимали черные солнцезащитные очки. Они сидели, держась за руки, когда их снимали фотографы.

Шер и Александр Эдвардс / Фото: Associated Press

Также шоу Balmain в Париже посетила девушка Ромео Бекхэма – Миа Риган.

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