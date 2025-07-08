ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

За руку с мужем: Кира Найтли в сарафане с рюшами приехала на показ любимого бренда

Кира Найтли и и ее муж Джеймс Райтон стали гостями модного показа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Райтон и Кира Найтли

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Кира и Джеймс приехали на шоу Chanel коллекция Haute Couture осень/зима 2025/2026 в рамках Парижской недели моды в Париже.

Актриса приехала на показ в черно-белом сарафане с американской проймой и рюшами, дополнив образ черными атласными туфлями на каблуках с жемчужинами и маленькой черной сумкой на короткой ручке от Chanel. У Найтли была стильная укладка и выразительный макияж глаз и губ, а также черный маникюр.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Ее муж Джеймс Райтон надел темно-синий костюм и голубую рубашку в тонкую полоску, и с черными солнцезащитными очками на лице. Джеймс держал Киру за руку, когда они вместе отправились на шоу.

Несколькими днями ранее, напомним, супруги провели вечер на балу в Париже, где Кира появилась в белом платье с черным воротником от Chanel.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie