За руку с мужем: Кира Найтли в сарафане с рюшами приехала на показ любимого бренда

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

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Кира и Джеймс приехали на шоу Chanel коллекция Haute Couture осень/зима 2025/2026 в рамках Парижской недели моды в Париже.

Актриса приехала на показ в черно-белом сарафане с американской проймой и рюшами, дополнив образ черными атласными туфлями на каблуках с жемчужинами и маленькой черной сумкой на короткой ручке от Chanel. У Найтли была стильная укладка и выразительный макияж глаз и губ, а также черный маникюр.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images

Ее муж Джеймс Райтон надел темно-синий костюм и голубую рубашку в тонкую полоску, и с черными солнцезащитными очками на лице. Джеймс держал Киру за руку, когда они вместе отправились на шоу.

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Несколькими днями ранее, напомним, супруги провели вечер на балу в Париже, где Кира появилась в белом платье с черным воротником от Chanel.

Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images