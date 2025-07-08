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- Шоу-бизнес
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За руку с мужем: Кира Найтли в сарафане с рюшами приехала на показ любимого бренда
Кира Найтли и и ее муж Джеймс Райтон стали гостями модного показа.
Кира и Джеймс приехали на шоу Chanel коллекция Haute Couture осень/зима 2025/2026 в рамках Парижской недели моды в Париже.
Актриса приехала на показ в черно-белом сарафане с американской проймой и рюшами, дополнив образ черными атласными туфлями на каблуках с жемчужинами и маленькой черной сумкой на короткой ручке от Chanel. У Найтли была стильная укладка и выразительный макияж глаз и губ, а также черный маникюр.
Ее муж Джеймс Райтон надел темно-синий костюм и голубую рубашку в тонкую полоску, и с черными солнцезащитными очками на лице. Джеймс держал Киру за руку, когда они вместе отправились на шоу.
Несколькими днями ранее, напомним, супруги провели вечер на балу в Париже, где Кира появилась в белом платье с черным воротником от Chanel.