За руку с невестой: Кристен Стюарт и ее возлюбленную сфотографировали на светской тусовке

Кристен Стюарт вместе со своей девушкой Дилан Мейер посетили мероприятие Academy Women's Luncheon, организованное Домом Chanel в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

33-летняя Кристен надела черно-бежевый жакет с цветочным принтом Chanel, дополнив его укороченным белым топом и черными брюками-клеш, она была в обуви на высокой платформе, а в руках держала сумку на коротких ручках от Chanel.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

На шее у Стюарт была массивная цепь, на лице солнцезащитные очки, а волосы она отрастила своего натурального цвета. На пальцах у звезды было несколько перстней.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Ее невеста Дилан Мейер была в черном коротком жакете под который также надела белый топ, в кожаных длинных шортах и обута в замшевые туфли с золотыми каблуками. В руке у нее также была сумка от Chanel, белые длинные волосы она распустила, также надела солнцезащитные очки и длинную цепь на шею.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / Фото: Associated Press

Мероприятие посетили и другие звезды – Ева Лонгория и Лили-Роуз Депп. Они также выбрали для светского выхода наряды от французского бренда.

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