За руку с папой: Брэдли Купер вышел с дочерью на прогулку

Нет сомнений, что Брэдли Купер - очень хороший отец для своей дочери Леи.
На прогулках с ребенком его можно встретить очень часто. Говорят, Купер даже перебрался в Нью-Йорк и купил апартаменты неподалеку от дома Ирины Шейк – его бывшей возлюбленной и матери его дочери Леи.
На днях отец и дочь снова были запечатлены фотографами во время прогулки. Брэдли выглядел очень расслабленно и был в джинсах и простой черной футболке, а обут во вьетнамки. Его 4-летняя дочь Лея была в голубой футболке и цветастой юбке, а также в черно-белых босоножках с красной подошвой. Волосы девочки были собраны в небрежный хвост, Лея была без маски.
Девочку часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка на прогулках то с папой, то с мамой. Родители Леи делят опеку над ней поровну и давно договорились о том, что воспитывают ребенка вместе.
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