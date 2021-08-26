За руку с возлюбленным: Лили Коллинз посетила званый ужин Cartier

Знаменитость надела наряд необычного кроя и сделал ретро-прическу.
Актриса Лили Коллинз, известна многим по роли в сериале "Эмили в Париже", стала одной из гостей выставки Cartier и званого ужина организованного этой маркой, которые проходили в Западном Голливуде. Девушка появилась на мероприятии со своим женихом - кинорежиссером Чарли Макдауэллом.
Для выхода актриса надела черный ансамбль, состоящий из удлиненного жакета с декольте и шлейфом, а также мини-юбки. Украшала жакет белая шелковая ткань с оборками и V-образное декольте. Дополнили образ утонченной Лили клатч и туфли с ремешками.
Также привлекала внимание и прическа Коллинз, ведь была выполнена в стиле 40-х годов. Свой ретро-образ девушка дополнила красной помадой на губах и лаконичными украшениями.
Также на этой вечеринке появилось и семейство Хилтонов. Ники выбрала ярко-желтое платье и изысканные аксессуары, а ее мама Кэти - платье в цветочный принт с рюшами.
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