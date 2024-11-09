За руку с женой-дизайнером: известную актрису Ребел Уилсон подловили папарацци

Они были в похожих нарядах, хотя и выбрали разные оттенки.

Комедийная актриса Ребел Уилсон попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. 44-летняя знаменитость шла за руку со своей женой - дизайнером Рамоной Агрумой.

Они были одеты просто и повседневно. Обе были в джинсах и теплых свитерах, Ребел только дополнила наряд белой рубашкой, а куртку несла в руке. Рамона же была в светлом пальто от Christian Dior.

Также рассматривая их наряды можно заметить, что аксессуары женщины тоже выбрали брендовые. На Рамоне были светлые кроссовки, а на плече сумка от Gucci, а на Ребел лоферы синего цвета от Hermès.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / Фото: Getty Images

Напомним, что поженились они в Италии совсем недавно - обменялись брачными обетами на острове Сардиния 28 сентября. К слову, Ребел раскрыла роман с Рамоной в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатного материнства.

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