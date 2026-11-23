Киану Ривз / © Getty Images

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62-летний голливудский актер Киану Ривз стал одним из неожиданных гостей Гран-при «Формулы-1» Heineken Las Vegas Grand Prix 2026, который состоялся в Лас-Вегасе. На фотоколле актер позировал в черном пиджаке, джинсах, шапке и шарфе, завязанном вокруг шеи.

Киану Ривз / © Getty Images

Однако внимание публики привлекло не только появление звезды на гоночном мероприятии, но и его необычная роль после завершения соревнований.

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Ривз сел за руль лимузина, который доставил трех призеров гонки на послегоночные интервью. Таким образом, актер оказался не просто среди знаменитых гостей соревнований, но и непосредственно поучаствовал в одном из событий гоночного уикенда.

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Киану также заметили в паддоке — зоне, где располагаются гаражи команд и проходят встречи пилотов с гостями. Актер с интересом наблюдал за происходящим и общался с участниками мероприятия.

Отметим, своим дерзким образом на Гран-при похвасталась еще одна звезда — Ким Кардашьян. На гонку она надела винтажный наряд от Christian Dior.

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