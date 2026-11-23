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За рулем лимузина с победителями: Киану Ривз удивил появлением на Гран-при "Формулы-1"
Гран-при в Лас-Вегасе традиционно собрал немало знаменитостей. Среди гостей гоночного уикенда были Ким Кардашьян, Крис Эванс, Крис Пратт и другие.
62-летний голливудский актер Киану Ривз стал одним из неожиданных гостей Гран-при «Формулы-1» Heineken Las Vegas Grand Prix 2026, который состоялся в Лас-Вегасе. На фотоколле актер позировал в черном пиджаке, джинсах, шапке и шарфе, завязанном вокруг шеи.
Однако внимание публики привлекло не только появление звезды на гоночном мероприятии, но и его необычная роль после завершения соревнований.
Ривз сел за руль лимузина, который доставил трех призеров гонки на послегоночные интервью. Таким образом, актер оказался не просто среди знаменитых гостей соревнований, но и непосредственно поучаствовал в одном из событий гоночного уикенда.
Киану также заметили в паддоке — зоне, где располагаются гаражи команд и проходят встречи пилотов с гостями. Актер с интересом наблюдал за происходящим и общался с участниками мероприятия.
Отметим, своим дерзким образом на Гран-при похвасталась еще одна звезда — Ким Кардашьян. На гонку она надела винтажный наряд от Christian Dior.