За рулем ретроавтомобиля: Арнольд Шварценеггер покатался с возлюбленной по Лос-Анджелесу

За рулем ретроавтомобиля: Арнольд Шварценеггер покатался с возлюбленной по Лос-Анджелесу

Вместе они уже очень много лет.

Знаменитый актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал под прицел папарацци во время своей поездки на автомобиле. "Железный Арни" был за рулем, а на пассажирском сидении сидела его возлюбленная - физиотерапевт Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года.

Актер был в кепке, солнцезащитных очках и темной футболке. Образ Хизер разглядеть не удалось, но волосы она собрала в хвост, а на глаза надела стильные солнцезащитные очки.

Арнольд Шварценеггер и Хизер Миллиган / Getty Images

Чаще всего Арнольда видят в городе во время велопрогулок, и Хизер, кстати, тоже иногда составляет ему компанию.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

Читайте также: В шортах и с сигарой во рту: Арнольд Шварценеггер сходил в парикмахерскую

Арнольд Шварценеггер на велопрогулках во время карантина (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку