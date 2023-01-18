"За що скалічені, убиті": Людмила Барбир растрогала до слез пронзительным стихом о трагедии в Броварах

Людмила Барбир отреагировала на произошедшую сегодня утром, 18 января, трагедию в Броварах. В результате падения вертолета возле детского сада и жилого дома погибли 14 человек, из них — 1 ребенок, пострадали — 25 человек, среди которых — 11 детей.

Ведущая опубликовала в Instagram видео и фото авиакатастрофы. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.

"Ужасная трагедия и невыразимая боль... Соболезнования всем родным и близким... Родители не должны хоронить своих детей...", — написала Барбир.

В посте Людмила процитировала пронзительное стихотворение Оксаны Геращенко из Коростеня о трагедии в Броварах:

"Будь тихо. Цить! Не говори...

В душі палають Бровари.

За що? За що ж так, Боже Правий,

Діток до Янголів забрали?

За що скалічені, убиті

У дитсадку, в казковім світі?

Не треба слів. Мовчи і плач...

Ляльки, конструктори і м'яч,

Німотний горем вихователь

Кричать:"Як діток заховати?

Як вберегти їх од війни?"

Мовчи. Душею обійми

Малесеньких таких, невинних

По нашій рідній Україні.

За що? За що ж нам, Боже Правий,

Цей шлях утратами кривавий?

Волання, страх, пожежі, рани

У переддень Твого Йордану?"

Эти слова растрогали до слез подписчиков ведущей.

"А стихотворение Оксаны пронизывает болью насквозь! Сколько еще нужно смертей невинных людей и детей, чтобы закончилось это ужас!!!", "Боль сжимает грудь. Невозможно тяжело", "Боже, как болит...Каждая трагедия настоящего крает душу. Царство небесное и соболезнование родным", "Что же это такое творится? Боже, за что людям такое", — написали фолловеры.

А одна из подписниц Барбир — Наталья — поделилась своим стихотворением, которое она написала сегодня со слезами на глазах:

"Ревів Дніпро, з ним разом ми ревіли,

Бо серце рветься від біди,

Чим оті люди нагрішили,

Що рано так в ТОЙ світ пішли?

А за Дніпром і Бровари ридають,

Бо біль така, що не спинить,

Невже на небесах не знають,

Як нам тут гірко, як болить?

Не маєм змоги жити, дням радіти,

Коли навколо стільки бід...

О, Боже, дай нам сил тебе вмолити,

Щоб білим став наш чорний світ,

Щоб мир вернути в наші сім'ї,

З країни вигнати чужинців і щурів,

Щоби живими повернулись

Військові наші й полонені ворогів-катів...

Дай кожному з захисників і рятувальників

І сил, і мужності, і янголів своїх!

А нам усім - і лікарям, і комунальникам

Допоможи вмолити і тебе, і всіх святих

За МИР цьогоріч молим ми у святки,

За Перемогу всі наші думки,

Нам не важливі наші статки,

Лише б життя всім ЛЮДЯМ зберегти...

18.01.2023

Я, крізь сльози...."

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