За штурвалом яхты: 58-летняя Кортни Кокс блеснула идеальной фигурой в бикини

Актриса Кортни Кокс поделилась со своими подписчиками снимками с отдыха. Отпуск звезда сериала "Друзья" проводит на побережье Амальфи в Италии, где она нежилась на солнце со своим бойфрендом Джонни Макдэйдом.

58-летняя знаменитость показала свою потрясающую фигуру в черном бикини, когда встала за штурвал яхты. Ее возлюбленный, похоже, как раз запечатлел этот момент на видео, которым Кортни и поделилась в блоге.

Черный купальник с белой окантовкой сидел на звезде отлично. Кортни заплела волосы в растрепанную косу и надела солнцезащитные очки. Также в видео Кортни показала, как едет за рулем авто. А еще опубликовала кадры с возлюбленным.

Кортни подписала пост в Instagram: "Учусь водить в Ирландии и в открытом море. Ни то, ни другое не очень хорошо, но я не беспокоюсь об этом… Мой инструктор был крут". Конечно же, имея в виду, что ее инструктором был ее парень.

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Джонни Макдэйд живет в Великобритании, а Кортни - в Лос-Анджелесе, поэтому их отношениях весьма специфические. Во время пандемии пара долго не могла встретиться, так как Джонни не мог вылететь из Британии в США. Вместе они с 2013 года. И, похоже, карантин их отношения только закалил.

Описывая их разлуку, Джонни говорил: "Мы были в разлуке, как и многие люди были разлучены со своими семьями и любимыми, но мы смогли оставаться настолько связанными, насколько могли, и мы оба погрузились в творчество".

Ранее мы показывали, как Кортни Кокс пришла на церемонию BRIT Awards, которая проходила в Лондоне с бойфрендом.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Фото: Associated Press

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