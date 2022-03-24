"За землю згину, а не здамся": украинские артисты представили патриотическую песню

"За землю згину, а не здамся": украинские артисты представили патриотическую песню

Артисты записали композицию о любви к родной земле.

Украинские артисты объединились в культ-отряд, в который вошли Екатерина Бужинская, Виктор Павлик, Марина Одольская, Andriy Knyaz, Алиса Балан, El Ti, Юлия Антипенко, Михаил Грицкан, Inesh Kdyrova, Diana Taimanova, Юлия Мартынова, Kateryna Pushkina, Гурт Made in Ukraine, Татьяна Дегтярева, Дмитрий и Назарий Яремчуки, Влад Зайцев, Nina Myrvoda.

Культ-отряд представил патриотическую песню STOP WAR IN UKRAINE.

Автор музыки – Игорь Балан, слов – Нина Жук.

Напомним, Оксана Пекун записала для украинцев видео, на котором спела патриотическую песню, чтобы поддержать боевой дух нашего народа в борьбе против российских захватчиков.

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