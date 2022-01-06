Забавный случай: Лили Коллинз рассказала, как пыталась вырвать букет из рук принцессы Дианы

Оказывается, в детстве у Лили были "напряженные" отношения с королевскими особами.

Совсем недавно состоялась премьера скандального сериала "Эмили в Париже", поэтому Лили Коллинз, сыгравшая в нем главную роль, часто появляется на различных шоу, чтобы рассказать о своей работе над этим проектом. Вчера звезда появилась в эфире программы Джеймса Кордена и ведущий неожиданно решил спросить девушку о забавном случаи из ее детства, когда маленькая Лили вырвала букет из рук принцессы Дианы.

Дело в том, что отец Лили - известный музыкант Фил Коллинз и в 90-х он сотрудничал с благотворительным фондом принца Чарльза и соответственно часто появлялся на различных приемах. Когда Лили была еще маленькой родителя взяли ее на одно из таких мероприятий и девочка должна была вручить супруге Чарльза букет цветов, но в ответственный момент малышка выдернула цветы.

"Мне рассказывали, что это случилось. Это моя мама, мой папа и я, и это на мероприятии Prince's Trust , и я дарю Диане цветы, но в ту секунду, когда она пошла за ними, я попытался вытащить их из ее рук", - сказала, улыбаясь, актриса.

И оказалось, что "напряженные" отношения маленькой Лили с королевской семьей на этом не закончились. Она также поделилась, что, когда была маленькой, бросила игрушку в бывшего мужа Дианы, принца Чарльза.

"Я играла с некоторыми игрушками с принцем Чарльзом, и я бросила в него что-то, кажется, игрушечный телефон в его голову", - сказала Лили.

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