Забрал из садика: Брэдли Купера запечатлели с 4-летней дочерью Леей

Дочь знаменитой модели не отстает от мамы и тоже всегда выбирает для садика красивые платья.
Лея Купер - одна из главных модниц Нью-Йорка, ведь за ее фото папарацци охотятся не менее активно, чем за ее знаменитой мамой супермоделью Ириной Шейк и отцом Брэдли Купером. Опеку над ребенком они разделили пополам и выполняют свои родительские обязанности даже несмотря на расставание. Например, вместе они отводили дочь в садик в день ее рождения, а также недавно были замечены на совместной прогулке.
Вчера же Купер забрал малышку сам. Он вышел на улицу в голубой футболке, темно-синих спортивных штанах и кроссовках. А вот Лея была в красивом белом платье, носках и туфлях с бабочками. Волосы у девочки были собраны в небрежный хвостик, а на лицо отец надел ей защитную маску.
В последнее время модница выбирает для своих походов в садик яркие платья, и, видимо, гардероб у нее не маленький, ведь наряды Лея практически никогда не повторяет. Как-то ее подловили фотографы в милом сарафане, и даже в гардеробе 4-летней девочки есть наряды с хищным принтом и модные тренчи.
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