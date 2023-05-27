Забыла надеть бюстгальтер: Бри Ларссон в прозрачном платье блеснула сосками в Каннах

Звезда фильмов Marvel в пикантном луке пришла на церемонию награждения кинофестиваля.
Бри Ларсон в пикантном аутфите появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В этом году актриса входит в состав жюри.
Звезда появилась в белом прозрачном платье с разрезом, расшитом флористическими аппликациями. Под наряд Бри решила не одевать бюстгальтер, поєтому она сверкала сосками на камеры.
Лук Ларсон дополнила серебряными босоножками на шпильках. На шее у нее красовалось бриллиантовое колье, в ушах – серьги с камнями и жемчугом. Актриса сделала укладку с локонами и нежный макияж.
Напомним, ранее в Каннах Бри продемонстрировала образ в наряде из коллекции Resort 2024, состоявшей из платья макси и жаккардового жакета.
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