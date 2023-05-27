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Забыла надеть бюстгальтер: Бри Ларссон в прозрачном платье блеснула сосками в Каннах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2469
Время на прочтение
1 мин
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Забыла надеть бюстгальтер: Бри Ларссон в прозрачном платье блеснула сосками в Каннах

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Звезда фильмов Marvel в пикантном луке пришла на церемонию награждения кинофестиваля.

Бри Ларсон в пикантном аутфите появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В этом году актриса входит в состав жюри.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Звезда появилась в белом прозрачном платье с разрезом, расшитом флористическими аппликациями. Под наряд Бри решила не одевать бюстгальтер, поєтому она сверкала сосками на камеры.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press
Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Лук Ларсон дополнила серебряными босоножками на шпильках. На шее у нее красовалось бриллиантовое колье, в ушах – серьги с камнями и жемчугом. Актриса сделала укладку с локонами и нежный макияж.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее в Каннах Бри продемонстрировала образ в наряде из коллекции Resort 2024, состоявшей из платья макси и жаккардового жакета.

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Дата публикации
Просмотры
2469
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