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Забыла надеть юбку: 57-летняя Холли Берри в прозрачном боди дерзко позировала в новогоднюю ночь

Забыла надеть юбку: 57-летняя Холли Берри в прозрачном боди дерзко позировала в новогоднюю ночь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
481
Время на прочтение
1 мин
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Забыла надеть юбку: 57-летняя Холли Берри в прозрачном боди дерзко позировала в новогоднюю ночь

Холли Берри / Фото: Instagram Холли Берри

Актриса в откровенном образе сфотографировалась в лифте.

Холли Берри опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в новогоднюю ночь. Она позировала дерзко в лифте.

Для встречи Нового года звезда выбрала провокационный лук. Актриса была одета в элегантный золотой жакет и прозрачное боди с кружевом и сексуальным декольте. Холли решила, что одевать что-то на низ – будет лишним. Она похвасталась не только сексуальным декольте, но и стройными ногами.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри
Холли Берри / Фото: Instagram Холли Берри

Аутфит Берри дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках. Она уложила волосы, украсила шею золотой цепочкой с сердечком, а руку – кольцом.

"Привет 2024", – подписала она фото.

Напомним, Холли Берри в золотом платье с пикантным декольте сияла на красной дорожке.

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Дата публикации
Просмотры
481
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