Забыла надеть юбку: американская рестлер пришла на ивент в боди с перьями и глубоким декольте

Си Джей Перри / © Getty Images

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Американская рестлер и актриса Си Джей Перри посетила презентацию мини-сериала «Железное сердце», созданного Чинакой Ходж для стриминг-сервиса Disney+ и основанный на одноименной героине комиксов Marvel.

На красной дорожке Перри появилась в смелом луке. На ней было черное боди, к которому она забыла надеть юбку. Наряд имел американскую пройму и глубокий вырез. Подол шорт было украшено черными перьями, что придало ее аутфиту игривости и театрального шарма.

Си Джей Перри / © Getty Images

Си Джей дополнила образ черными лакированными босоножками с открытыми носками. Платиновые волосы она собрала в гладкий пучок, сделала легкий макияж и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

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