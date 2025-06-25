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- Шоу-бизнес
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Забыла надеть юбку: американская рестлер пришла на ивент в боди с перьями и глубоким декольте
Си Джей Перри в дерзком образе total black позировала на мероприятии в Лос-Анджелесе.
Американская рестлер и актриса Си Джей Перри посетила презентацию мини-сериала «Железное сердце», созданного Чинакой Ходж для стриминг-сервиса Disney+ и основанный на одноименной героине комиксов Marvel.
На красной дорожке Перри появилась в смелом луке. На ней было черное боди, к которому она забыла надеть юбку. Наряд имел американскую пройму и глубокий вырез. Подол шорт было украшено черными перьями, что придало ее аутфиту игривости и театрального шарма.
Си Джей дополнила образ черными лакированными босоножками с открытыми носками. Платиновые волосы она собрала в гладкий пучок, сделала легкий макияж и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.