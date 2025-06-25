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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Забыла надеть юбку: американская рестлер пришла на ивент в боди с перьями и глубоким декольте

Си Джей Перри в дерзком образе total black позировала на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Си Джей Перри

Си Джей Перри / © Getty Images

Американская рестлер и актриса Си Джей Перри посетила презентацию мини-сериала «Железное сердце», созданного Чинакой Ходж для стриминг-сервиса Disney+ и основанный на одноименной героине комиксов Marvel.

На красной дорожке Перри появилась в смелом луке. На ней было черное боди, к которому она забыла надеть юбку. Наряд имел американскую пройму и глубокий вырез. Подол шорт было украшено черными перьями, что придало ее аутфиту игривости и театрального шарма.

Си Джей Перри / © Getty Images

Си Джей Перри / © Getty Images

Си Джей дополнила образ черными лакированными босоножками с открытыми носками. Платиновые волосы она собрала в гладкий пучок, сделала легкий макияж и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Дата публикации
Количество просмотров
88
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