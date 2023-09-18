Забыла надеть юбку: британская модель в трусах появилась на ивенте в Лондоне

Британская модель Адвоа Абоах посетила состоявшийся в Лондоне модный ивент Vogue World.

Знаменитость сразу же привлекла внимание провокационным луком. Адвоа появилась на мероприятии в трикотажном кардигане с люрексом цвета марсала, украшенном цветочными аппликациями, и в таких же трусах, которые одела сверху капроновых колгот. А вот юбку манекенщица надеть забыла и поэтому выглядела довольно странно.

Адвоа Абоах / Фото: Getty Images

Аутфит Абоах дополнила красными лакированными туфлями и небольшой черной сумочкой. Она сделала причудливую прическу с косичками и макияж с необычными черными стрелками на веках. В ушах у нее было множество сережек, а на руках – браслетов. Черный маникюр завершил образ модели.

Напомним, в трусах на публике также появлялась британская актриса Эмма Коррин. Она пришла вечеринку бренда Miu Miu в зеленом кардигане и нижнем белье, которое сочетала с черными колготками и белой футболкой.

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