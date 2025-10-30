- Дата публикации
Забыла надеть юбку: красивая 60-летняя Конни Нильсен в кожаном жакете пришла на премьеру сериала
Датская актриса в образе total black презентовала сериал "Робин Гуд" в Лондоне.
Звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен посетила в Лондоне премьеру сериала "Робин Гуд", в котором она снялась. Знаменитость выглядит просто роскошно.
На ивенте актриса предстала в образе total black. На ней был свитер с высокой горловиной, кожаный удлиненный двубортный жакет с черными пуговицами с золотой каймой и капроновые колготы.
А вот юбку или брюки Конни решила не надевать, что добавило ее луку пикантности.
Аутфит Нильсен дополнила черными туфлями на шпильках и черными солнцезащитными очками. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и нежным блеском на губах, а также черный маникюр.
Напомним, Конни Нильсен в пудровом платье от бренда Elie Saab появилась на церемонии премии "Оскар-2025".