Забыла надеть юбку: модель в провокационном луке вышла на красную дорожку

22-летняя Амелия Грэй Хэмлин любит выходить в свет в откровенных луках.

Американская модель Амелия Грэй Хэмлин посетила церемонию вручения наград GQ Men Of The Year Awards 2023, которая прошла в Королевском оперном театре в Лондоне.

На красной дорожке она появилась в провокационном образе. На ней было черное боди, сверху которого она надела атласную рубашку графитового оттенка с пикантным декольте. Талию Амелия подчеркнула кожаным черным широким поясом-корсетом с металлической фурнитурой.

Амелия Грей Хэмлин / Фото: Associated Press

А вот на низ Хэмлин решила ничего не одевать. На ней были черные капроновые колготы и черные туфли.

Модель сделала гладкий пучок и макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Напомним, на ковровой дорожке премии CFDA Fashion Awards Амелия Грэй Хэмлин предстала в нежно-голубом прозрачном платье и без бюстгальтера.

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