Забыла надеть юбку: певица Kesha пришла на вечеринку в боди и ботфортах

Папарацци сфотографировали на улицах Нью-Йорка певицу Kesha. Звезда шла на вечеринку YSL Beauty Candy Club, посвященную презентации нового блеска для губ Candy Glaze Stick.

Для своего появления она выбрала соблазнительный образ total black. На ней был кожаный тренч, черное боди с пикантным декольте и черные капроновые колготки. А вот юбку Kesha решила не одевать или просто забыла.

Kesha / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными ботфортами на стойких каблуках. Певица сделала волнистую укладку, макияж с нюдовой помадой и длинный черный маникюр. На лице у нее были массивные черные очки, хотя на улице был вечер, в ушах серебряные серьги с бахромой, а на шее много серебряных цепочек.

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