Забыла надеть юбку: певица в кружевных трусах вышла на красную дорожку и привлекла внимание
Кейси Масгрейвс в красивом корсетном мини-ансамбле от Georges Hobeika предстала на ивенте в Австралии.
Американская певица Кейси Масгрейвс привлекла внимание своим пикантным аутфитом на церемонии вручения наград ARIA Awards 2025, состоявшейся в Сиднее.
Красавица появилась на красной дорожке в красивом ансамбле цвета слоновой кости от Georges Hobeika Couture из коллекции осень 2025 года. На ней был корсет, украшенный цветами из камней и жемчуга, а также кружевные трусы с рюшами, сверху которых она решила ничего не надевать.
Лук Кейси дополнила блестящими золотыми босоножками от René Caovilla, украшенными кристаллами.
Масгрейвс сделала прическу с локонами, нежный макияж и завершила образ серьгами-люстрами с камнями и жемчугом. Выглядела она эффектно.