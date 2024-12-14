Забыла надеть юбку: Сиара в кожаном боди и мохнатых сапогах пришла на вечеринку

Сиара в дерзком образе total black пришла на вечеринку по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS.

На певице был кожаный блейзер по фигуре с одной пуговицей и кожаное боди. А вот юбку звезда решила не одевать.

Сиарра / Фото: Getty Images

Аутфит Сиара дополнила черными капроновыми колготами и чорными мохнатыми сапогами из стриженого меха.

Знаменитость сделала идеально ровную укладку с ровным пробором, макияж с глянцевым блеском на губах и длинный маникюр. Она надела на лицо стильные очки и украсила руку бриллиантовыми кольцами.

Напомним, на вечеринку в образе total black пришла также Эшли Грэм.

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