Забыла надеть юбку: Сиара в кожаном боди и мохнатых сапогах пришла на вечеринку

39-летняя артистка кожаный наряд скомбинировала с меховой обувью.
Сиара в дерзком образе total black пришла на вечеринку по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS.
На певице был кожаный блейзер по фигуре с одной пуговицей и кожаное боди. А вот юбку звезда решила не одевать.
Аутфит Сиара дополнила черными капроновыми колготами и чорными мохнатыми сапогами из стриженого меха.
Знаменитость сделала идеально ровную укладку с ровным пробором, макияж с глянцевым блеском на губах и длинный маникюр. Она надела на лицо стильные очки и украсила руку бриллиантовыми кольцами.
Напомним, на вечеринку в образе total black пришла также Эшли Грэм.
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