Забыла надеть юбку: Талия Сторм в чулках и расстегнутой рубашке позировала на мероприятии

25-летняя британская певица появилась на премии в дерзком аутфите.

Талия Сторм посетила церемонию вручения наград BRIT Awards 2024 в Лондоне.

Для своего появления звезда выбрала провокационный лук. Перед фотокамерами она предстала в жакете в цвет британского флага и белой рубашке, расстегнутой сверху и снизу, и дополнила ее черным галстуком. Поскольку на Талии не было юбки, она сверкнула черными трусами.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Свой аутфит Сторм дополнила черными чулками и черными лакированными босоножками на высокой платформе и каблуках.

Певица сделала объемную прическу, макияж с помадой розового оттенка, красный маникюр и завершила лук браслетами, кольцами и жемчужными серьгами.

Напомним, ранее Талия Сторм в "голом" платье и без бюстгальтера пришла на премию.

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