Забыла надеть юбку: Америка Феррера в одном жакете со стразами позировала на афтепати

Звезда фильма "Барби" в гламурном луке появилась на вечеринке.
Америка Феррера посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, где продемонстрировала пикантный аутфит.
Перед фотографами она предстала в красном жакете-платье со стразами и с одной пуговицей от бренда Versace. На низ она надела только черные капроновые колготки.
Обута Америка была в черные лакированные босоножки на высоких платформах и каблуках.
У нее была скромная прическа и макияж с акцентом на глазах. Феррера украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым колье, а палец – кольцом в виде цветка.
А на красной дорожке премии "Оскар" Америка сияла в розовом обтягивающем платье Atelier Versace с блестками и сексуальным декольте.
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