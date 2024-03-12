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Забыла надеть юбку: Америка Феррера в одном жакете со стразами позировала на афтепати

Забыла надеть юбку: Америка Феррера в одном жакете со стразами позировала на афтепати

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Звезда фильма "Барби" в гламурном луке появилась на вечеринке.

Америка Феррера посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, где продемонстрировала пикантный аутфит.

Перед фотографами она предстала в красном жакете-платье со стразами и с одной пуговицей от бренда Versace. На низ она надела только черные капроновые колготки.

Америка Феррера / © Associated Press
Америка Феррера / Фото: Associated Press

Обута Америка была в черные лакированные босоножки на высоких платформах и каблуках.

У нее была скромная прическа и макияж с акцентом на глазах. Феррера украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым колье, а палец – кольцом в виде цветка.

Америка Феррера / © Associated Press
Америка Феррера / Фото: Associated Press

А на красной дорожке премии "Оскар" Америка сияла в розовом обтягивающем платье Atelier Versace с блестками и сексуальным декольте.

Америка Феррера / © Associated Press
Америка Феррера / Фото: Associated Press

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