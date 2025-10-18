ТСН в социальных сетях

204
1 мин

Забыла одеться: инфлюенсер в голубом бикини прогулялась по Лос-Анджелесу

21-летняя Рэйчел Пиццолато посреди города в купальнике похвасталась стройной фигурой.

Алина Онопа
Рейчел Пиццолато

Рейчел Пиццолато / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская инфлюенсер, модель и актриса Рэйчел Пиццолато с мороженым в руке. Девушка привлекла внимание провокационным луком.

Рейчел гуляла по городу в одном лишь купальнике голубого цвета, который идеально сидел на ее стройной фигуре. Она решила сверху ничего не надевать. Наверное, Пиццолато шла на пляж, который был неподалеку.

Рейчел Пиццолато / © Getty Images

Рейчел Пиццолато / © Getty Images

Свой лук она дополнила бежевыми босоножками на веревочных танкетках и с плетеными ремешками. У знаменитости были распущенные волосы, золотая цепочка с подвеской-самолетом на шее и кольцо с камнями на руке.

