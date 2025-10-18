- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 204
- 1 мин
Забыла одеться: инфлюенсер в голубом бикини прогулялась по Лос-Анджелесу
21-летняя Рэйчел Пиццолато посреди города в купальнике похвасталась стройной фигурой.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская инфлюенсер, модель и актриса Рэйчел Пиццолато с мороженым в руке. Девушка привлекла внимание провокационным луком.
Рейчел гуляла по городу в одном лишь купальнике голубого цвета, который идеально сидел на ее стройной фигуре. Она решила сверху ничего не надевать. Наверное, Пиццолато шла на пляж, который был неподалеку.
Свой лук она дополнила бежевыми босоножками на веревочных танкетках и с плетеными ремешками. У знаменитости были распущенные волосы, золотая цепочка с подвеской-самолетом на шее и кольцо с камнями на руке.