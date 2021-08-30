Забыла снять бирку: с Дженнифер Лопес произошел конфуз на показе Dolce & Gabbana

В Венеции прошел показ Dolce & Gabbana Alta Moda, которые посетили многие знаменитости.

52-летняя Дженнифер Лопес была среди гостей шоу. Певица приехала в Италию несколькими днями ранее и уже попадала в объективы папарацци. Эффектный ансамбль Джей Ло состоял из бирюзовой кейп-накидки с цветочный принтом, с которой Лопес забыла снять ценник (снимки опубликовало издание Daily Mail), кроп-топа со стразами и цветочный укороченных брюк. Аутфит Дженнифер сочетала с золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках, маленькой золотой сумкой в руках, а также золотым украшением из камней на голове.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Певица также продемонстрировала безупречный макияж, надела массивные серьги с камнями, браслет на запястье и несколько колец. Если бы не эта оплошность с биркой, образ можно назвать идеальным.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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Кстати, однажды во время тура на Фиджи герцогиня Сассекская Меган появилась на публике в красном платье, с подола которого ее помощники забыли оторвать бирку. На Меган тогда было алое платье Self-Portrait с тонким ремешком на талии и черные туфли-лодочки на шпильках. Когда она шла по дорожке, из-под ее платья виднелся ярлык, который забыли снять.

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