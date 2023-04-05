Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зачем он это надел: Николас Кейдж пришел на премьеру фильма в слишком необычных штанах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1365
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зачем он это надел: Николас Кейдж пришел на премьеру фильма в слишком необычных штанах

Николас Кейдж / Фото: Associated Press

В отличие от других мужчин-знаменитостей, которые предпочитают сдержанные образы, Кейдж выбирает для мероприятий эффектные наряды.

Голливудский актер появился на премьере комедийного фильма ужасов "Ренфилд", которая прошла в Нью-Йорке. На мероприятие 59-летний Николас Кейдж пришел со своей молодой женой Рико Шибатой и в очень экстравагантном образе.

Николас Кейдж / © Associated Press
Николас Кейдж / Фото: Associated Press

Актер надел костюм от бренда Dolce & Gabbana, который состоял из блестящего черного пиджака и жаккардовых брюк с принтом "зебра". У брюк также были небольшие разрезы и отутюженные стрелки по всей длине штанин.

Лук актера дополнили черная рубашка и лакированные ботинки. А вот Рико отдала предпочтение черному платью на одно плечо и сумке от Alexander McQueen.

Николас Кейдж с женой / © Associated Press
Николас Кейдж с женой / Фото: Associated Press

Читайте также:

Николас Кейдж серьезно травмировался во время съемок

Николас Кейдж серьезно травмировался во время съемок

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1365
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация