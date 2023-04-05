Зачем он это надел: Николас Кейдж пришел на премьеру фильма в слишком необычных штанах

В отличие от других мужчин-знаменитостей, которые предпочитают сдержанные образы, Кейдж выбирает для мероприятий эффектные наряды.
Голливудский актер появился на премьере комедийного фильма ужасов "Ренфилд", которая прошла в Нью-Йорке. На мероприятие 59-летний Николас Кейдж пришел со своей молодой женой Рико Шибатой и в очень экстравагантном образе.
Актер надел костюм от бренда Dolce & Gabbana, который состоял из блестящего черного пиджака и жаккардовых брюк с принтом "зебра". У брюк также были небольшие разрезы и отутюженные стрелки по всей длине штанин.
Лук актера дополнили черная рубашка и лакированные ботинки. А вот Рико отдала предпочтение черному платью на одно плечо и сумке от Alexander McQueen.
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