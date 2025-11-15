Зачем она это надела: актриса Рэйчел Сеннотт вышла на красную дорожку в неудачном платье

Рэйчел Сеннотт / © Getty Images

Реклама

13 ноября в Лос-Анджелесе прошло гламурное светское мероприятие GQ Men Of The Year 2025, которое включало красную дорожку, по которой прошлись многие звезды-гости события. Одной из приглашенных была 30-летняя американская актриса Рэйчел Сеннотт.

Рэйчел не высокая девушка — ее рост около 157 сантиметров и теоретически ей должно быть очень хорошо в коротких платьях, однако наряд, который для нее подобрал стилист Джаред Эллнер стал полным провалом. Актриса была одета в яркое мини от Chloé из коллекции осень-зима 2026.

Рэйчел Сеннотт / © Getty Images

Платье было в цветочный принт, имело тонкие бретельки и украшено кружевом на лифе. Надела его Рэйчел в сочетании с капроновыми черными колготками и лаковыми туфлями. Наряд совершенно не украшал актрису, а наоборот исказил пропорции ее фигуры и акцентировал внимание на бедрах.

Реклама

Ранее она выходила на публику в эффектных нарядах, в частности прозрачном черном кружеве, но тот образ был намного удачней.